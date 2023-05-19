Кедми назвал угрозой для России желание США разрешить реэкспорт F-16 Украине

Как обратил внимание собеседник «ПС», на данный момент каких-либо серьезных сигналов о том, что США действительно собираются в ближайшее время принять подобное решение, не было. Но даже если американцы рискнут одобрить реэкспорт F-16, то передачу первых самолетов не получится осуществить в один момент — весь процесс займет больше года.