Кедми назвал угрозой для России желание США разрешить реэкспорт F-16 Украине

Готовность администрации президента США Джо Байдена разрешить союзникам по НАТО передачу истребителей F-16 в интересах Киева несет прямую угрозу безопасности России, однако реэкспорт самолетов вряд ли удастся реализовать за один год. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом не намерен блокировать поставки западных истребителей на Украину из-за постоянного давления со стороны Конгресса и других стран. Впрочем, как уточнили авторы статьи, пока американской администрации не поступало официальных запросов от европейских союзников на экспорт F-16.
Отмечается, что для отправки самолетов такого типа необходимо сначала провести масштабную работу по оформлению сопутствующей документации. При этом некоторые чиновники и вовсе сомневаются в разумности поставок истребителей Киеву, отмечая высокую эффективность российской ПВО.
Как обратил внимание собеседник «ПС», на данный момент каких-либо серьезных сигналов о том, что США действительно собираются в ближайшее время принять подобное решение, не было. Но даже если американцы рискнут одобрить реэкспорт F-16, то передачу первых самолетов не получится осуществить в один момент — весь процесс займет больше года.
«Но несомненно, что если нынешний режим на Украине сохранится, и сама Украина останется в нынешних границах, то США в речение ближайших лет вооружат ее ВВС и F-16, и F-15, и F-35, превращая их в самые сильные ВВС в Европе. И вооружат Украину самым современным оружием, поставив под угрозу всю территорию России до Урала и дальше», — выразил опасения Кедми.
На днях издание Politico заявило, что страны ЕС, в особенности Великобритания и Германия, начали оказывать давление на администрацию Байдена, чтобы та разрешила государствам-членам НАТО, на вооружении которых есть F-16, поставки этих истребителей в интересах ВСУ. В Белом доме не стали комментировать новые подробности возможной передачи самолетов Киеву.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что использование на Украине истребителей F-16 станет проблематичным из-за их сложного обслуживания и длительной подготовки пилотов. Подробнее читайте в нашей статье.