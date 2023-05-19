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Путин подписал указ об освобождении Сыромолотова от должности замглавы МИД России

Политика
Путин подписал указ об освобождении Сыромолотова от должности замглавы МИД России

Президент России Владимир Путин распорядился освободить Олега Сыромолотова от своей должности. Он занимал пост замглавы российского МИД по вопросам противодействия терроризму.

Глава государства поставил подпись в соответствующем указе. Документ выложили на официальный интернет-портал правовой информации.

«Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму», — указано в тексте.

Ранее российский лидер принял аналогичное решение в отношении посла страны в Ватикане Александра Авдеева. Его место занял бывший постпредставитель при Совете Европы Иван Солтановский.

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