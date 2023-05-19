Глава ЕК фон дер Ляйен призвала отвергнуть равноправные переговоры России и Украины

Переговоры России и Украины не должны пройти «на равных». Так считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На саммите «Группы семи» она напомнила, что официальный Киев якобы стремится к так называемому «справедливому миру». На этом фоне еврочиновница поддержала «мирную формулу» украинского лидера Владимира Зеленского.
«Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — посчитала фон дер Ляйен во время выступления.
Ранее появилась информация о готовности Венгрии «в любое время» предоставить площадку для диалога РФ и Украины. Соответствующее заявление сделал глава МИД республики Петер Сийярто.