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Глава ЕК фон дер Ляйен призвала отвергнуть равноправные переговоры России и Украины

Политика
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала отвергнуть равноправные переговоры России и Украины

Переговоры России и Украины не должны пройти «на равных». Так считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На саммите «Группы семи» она напомнила, что официальный Киев якобы стремится к так называемому «справедливому миру». На этом фоне еврочиновница поддержала «мирную формулу» украинского лидера Владимира Зеленского.

«Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — посчитала фон дер Ляйен во время выступления.

Ранее появилась информация о готовности Венгрии «в любое время» предоставить площадку для диалога РФ и Украины. Соответствующее заявление сделал глава МИД республики Петер Сийярто.

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