В Ханты-Мансийске планируют провести форум «Креативных практик»

Крупный Форум «Креативных практик» собираются провести с 25 по 26 мая в Центре молодежных проектов Ханты-Мансийска в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Как пишет информационно-аналитический интернет портал «Ugra-news», в мероприятии примут участие спикеры и специалисты федерального и регионального уровня, бизнесмены, владельцы предприятий, производители креативной, инновационной продукции Ханты-мансийска, а также молодежь, которая планирует заниматься предпринимательством, творчеством, разработкой ИТ-технологий и инноваций. Общее число участников мероприятия превысит 200 человек.
Кроме того, будет организован выставочный показ производителей инновационных технологий и продукции сферы креативных индустрий. Заявки на участие все желающие могут заполнить на сайте администрации окружной столицы.