В Ханты-Мансийске планируют провести форум «Креативных практик»

Как пишет информационно-аналитический интернет портал «Ugra-news», в мероприятии примут участие спикеры и специалисты федерального и регионального уровня, бизнесмены, владельцы предприятий, производители креативной, инновационной продукции Ханты-мансийска, а также молодежь, которая планирует заниматься предпринимательством, творчеством, разработкой ИТ-технологий и инноваций. Общее число участников мероприятия превысит 200 человек.