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Reuters: Зеленский прилетит в Японию на саммит «Большой семерки» 20 мая

Политика
Reuters: Зеленский прилетит в Японию на саммит «Большой семерки» 20 мая

Украинский президент Владимир Зеленский прибудет в Японию для участия в саммите «Большой семерки», сообщило издание Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.

По информации журналистов, глава государства прилетит на мероприятие 20 мая.

«(Зеленский. — Прим. ред.), как ожидается, прибудет в Японию в субботу вечером», — рассказали информаторы Reuters.

Авторы Bloomberg до этого сообщили, что украинский лидер намерен посетить саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, после чего отправиться в Японию на встречу лидеров стран G7.

Владимир Зеленский ранее призвал организовать саммит по Украине для рассмотрения его «мирного плана».

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