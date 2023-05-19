Reuters: Зеленский прилетит в Японию на саммит «Большой семерки» 20 мая

Украинский президент Владимир Зеленский прибудет в Японию для участия в саммите «Большой семерки», сообщило издание Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.
По информации журналистов, глава государства прилетит на мероприятие 20 мая.
«(Зеленский. — Прим. ред.), как ожидается, прибудет в Японию в субботу вечером», — рассказали информаторы Reuters.
Авторы Bloomberg до этого сообщили, что украинский лидер намерен посетить саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, после чего отправиться в Японию на встречу лидеров стран G7.
Владимир Зеленский ранее призвал организовать саммит по Украине для рассмотрения его «мирного плана».