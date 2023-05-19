Из рук в руки. Украине дадут F-16 после саммита НАТО в Вильнюсе

Как утверждают собеседники телеканала, Белый дом не будет блокировать поставки самолетов в Киев, потому что испытывает давление со стороны Конгресса и других государств. При этом сотрудникам администрации Байдена ничего не известно об официальных запросах на экспорт истребителей. Распоряжений по поводу оформления сопутствующих документов для передачи крылатых боевых машин не было, говорят источники.