Из рук в руки. Украине дадут F-16 после саммита НАТО в Вильнюсе

Администрация президента США Джозефа Байдена планирует разрешить странам-партнерам по НАТО реэкспорт американских истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Как утверждают собеседники телеканала, Белый дом не будет блокировать поставки самолетов в Киев, потому что испытывает давление со стороны Конгресса и других государств. При этом сотрудникам администрации Байдена ничего не известно об официальных запросах на экспорт истребителей. Распоряжений по поводу оформления сопутствующих документов для передачи крылатых боевых машин не было, говорят источники.
На сегодняшний день вопрос отправки самолетов поддержали четыре страны — Нидерланды, Великобритания, Франция и США, напомнил в беседе с «Политикой Сегодня» военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов. Однако отправку F-16 на Украину еще никто не подтвердил, подчеркнул эксперт.
«Великобритания сказала, что у них самолетов нет. Франция — есть 12 единиц в гараже на хранении, но, опять же, это не F-16. При этом эти четыре страны уже начали подготовку украинских летчиков. Поэтому, если США не возражают и наоборот поддерживают, велика вероятность, что 11-12 июля в Вильнюсе на саммите НАТО будет принято решение о передаче F-16 Украине», — сказал собеседник «ПС».
В числе стран, которые согласятся передать истребители, окажется и Польша, считает Кнутов. Как объяснил эксперт, Варшава планирует «выиграть на этом деле» и за отправку F-16 взамен получить F-35. Белый дом, напротив, не готов к такой «жертве», поскольку разница в цене этих моделей самолетов достаточно большая.
«В любом случае они будут искать какой-то компромисс. По истечении месяца, я думаю, он будет найден. Я полагаю, что 40-50 истребителей F-16, которые запрашивает Киев, будут найдены. Первоначально Украина просила 200 самолетов, потом ее аппетиты понизились до 40-50 машин», — заключил Кнутов.
Некоторые американские чиновники продолжают сомневаться в целесообразности поставок ВСУ истребителей F-16. Они опасаются эффективности российской противовоздушной обороны, что подтверждает незначительное количество вылетов украинскими летчиками на уже имеющейся у них военной авиации.
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