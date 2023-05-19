Эксперт Клупов заявил, что истерика ВСУ опозорила американские комплексы Patriot

Уничтожение радиолокационной станции и пяти пусковых установок американских зенитных комплексов Patriot под Киевом при помощи гиперзвуковой ракеты «Кинжал» было спланированной операцией ВС РФ. Об этом заявил военный эксперт Рустем Клупов.
По его словам, украинские военные так испугались российских «Кинжалов», что за две минуты выпусти из ЗРК Patriot весь боезапас ракет, стоимостью 250 миллионов долларов. Эксперт назвал эти действия ВСУ самой настоящей истерикой.
«Единственное средство, которое, согласно их надеждам, может эффективно работать против "Кинжалов" — это Patriot. Поэтому Patriot включился и отработал», — сказал Клупов.
Однако проследить полет «Кинжала» довольно сложно. Поэтому в панике украинские военные и выпустили сразу 32 боеприпаса ЗРК Patriot, предполагая, что сами стали целью российских ракет, отметил эксперт.