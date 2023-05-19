Первый за четыре года прямой авиарейс из России вылетел в Грузию

Самолет российской авиакомпании «Азимут» вылетел из Москвы в Тбилиси. Это первый прямой рейс из России в Грузию с 2019 года.
Прибытие борта ожидается в 13:50. Обратный рейс запланирован на 14:55 по местному времени. Самолет прилетит во Внуково в 17:30 по Москве, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Компания «Азимут» будет выполнять полеты из России в Грузию с частотой раз в неделю.
Президент РФ Владимир Путин ранее отменил запреты на прямые полеты в грузинские города. Отечественные авиаперевозчики запросили у Тбилиси разрешение на осуществление воздушных перевозок. Необходимые документы уже получили компании «Азимут» и Red Wings.