Первый за четыре года прямой авиарейс из России вылетел в Грузию

Прибытие борта ожидается в 13:50. Обратный рейс запланирован на 14:55 по местному времени. Самолет прилетит во Внуково в 17:30 по Москве, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Компания «Азимут» будет выполнять полеты из России в Грузию с частотой раз в неделю.