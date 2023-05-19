Жители Авиньона расклеили плакаты с Макроном в образе Гитлера

В мэрии Авиньона заявили, что будут подать жалобу, добавив, что полиция уже приступила к снятию постеров. По словам прокуроров, виновные могут понести наказание в виде двух месяцев заключения и штрафа в 7,5 тыс. евро за подстрекательство к бунту, а также штрафа в 12 тыс. евро за оскорбление президента.