Жители Авиньона расклеили плакаты с Макроном в образе Гитлера

Во французском городе Авиньон началось расследование после общественного оскорбления президента Эмманюэля Макрона и «подстрекательства к бунту» — на десятках билбордах были обнаружены плакаты, изображающие Макрона подозрительно похожим на Адольфа Гитлера.
Около 30 подобных рисунков на этой неделе были размещены на рекламных щитах в Авиньоне. На изображениях президент Франции одет в костюм, с седеющими волосами и числом «49.3», заменяющим ему усы, которое является ссылкой на статью Конституции, использованную для проведения печально известной реформы пенсионной системы.
Изображение Макрона дополнено словами «Нет, спасибо» и хештегом #agirousubir («действуй или страдай» — фр.).
«На каком этапе они [протестующие против пенсионной реформы — прим. ред.] остановятся в своем цинизме и раболепстве? — возмутился председатель регионального совета Прованс — Альпы — Лазурный Берег Рено Мюзелье. — Пришло время наложить на распространителей таких отвратительных кампаний максимально возможные санкции».
В мэрии Авиньона заявили, что будут подать жалобу, добавив, что полиция уже приступила к снятию постеров. По словам прокуроров, виновные могут понести наказание в виде двух месяцев заключения и штрафа в 7,5 тыс. евро за подстрекательство к бунту, а также штрафа в 12 тыс. евро за оскорбление президента.
Ранее стало известно, что французская полиция усилила наблюдение за семьей Макрона после нападения на родственника жены.