Собянин представит «Единую Россию» на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы города от партии «Единая Россия». Об этом сообщила замруководителя исполкома московского отделения ЕР Ирина Елиферова.
По ее словам, соответствующая информация будет объявлена на партийной конференции. Мероприятие пройдет в ближайшее время, сказала Елиферова в беседе с РИА Новости.
Представитель «Единой России» в Telegram добавила, что дату проведения конференции определят после назначения выборов.
Ранее Сергей Собянин объявил карантин в некоторых районах Москвы. Причиной стало распространение птичьего гриппа.