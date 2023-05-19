ФОМ: около 80% граждан России положительно высказались о работе Путина

Около 80% россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина. Исследование провел Фонд «Общественное мнение».
Согласно результатам опроса, 79% граждан считают хорошей работу Путина на посту главы государства. Противоположного мнения придерживаются 10% респондентов, а остальные затруднились с ответом.
Доверие лидеру выразили 78% участников опроса. Еще 13% не доверяют главе государства, а остальные не определились с ответом.
Исследование проходило с 12 по 14 мая. В опросе участвовали граждане от 18 лет.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире. По его словам, страна собирается экспортировать 55-60 миллионов тонн зерна.