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МИД Венгрии: Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева

Политика
МИД Венгрии: Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева

Будапешт готов предоставить площадку для проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам главы внешнеполитического ведомства, венгерская сторона поддерживает мирную инициативу Китая по Украине.

Петер Сийярто добавил, что в сложившейся ситуации главное — это начать переговоры между сторонами.

Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова ранее заявила, что процесс урегулирования образовавшегося конфликта не сможет обойтись без участия Китая.

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