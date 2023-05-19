МИД Венгрии: Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева

Будапешт готов предоставить площадку для проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По словам главы внешнеполитического ведомства, венгерская сторона поддерживает мирную инициативу Китая по Украине.
Петер Сийярто добавил, что в сложившейся ситуации главное — это начать переговоры между сторонами.
Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова ранее заявила, что процесс урегулирования образовавшегося конфликта не сможет обойтись без участия Китая.