Россия является сильнейшим стратегическим партнером Китая и власти республики хотят сделать эти отношения приоритетными. В то же время Пекин опасается, что Европа может присоединиться к блоку против КНР, рассказали в издании Foreign Affairs.
Авторы FA сообщили о попытках Китая найти баланс между Россией и Европой. Сейчас Пекин позиционирует себя как нейтральное звено на мировой арене. Это ведет к ограничению поддержки России. Однако с затягиванием украинского конфликта властям Китая становится все сложнее придерживаться нейтралитета.
Ранее стало известно, что страны Запада не могут определиться со своей позицией относительно КНР. Европейские чиновники считают, что не следует агрессивно выступать против Пекина. При этом США настаивают на противоположной идее из-за ситуации вокруг Тайваня.