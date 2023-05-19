Авторы FA сообщили о попытках Китая найти баланс между Россией и Европой. Сейчас Пекин позиционирует себя как нейтральное звено на мировой арене. Это ведет к ограничению поддержки России. Однако с затягиванием украинского конфликта властям Китая становится все сложнее придерживаться нейтралитета.