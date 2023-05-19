Уничтожив на Украине зенитный ракетный комплекс Patriot, Россия разрушила репутацию Соединенных Штатов. Об этом пишет издание Military Watch, сообщает «ПолитРоссия».
Эксперты издания отмечают, что на днях на Украине случилось то, из-за чего Вашингтон не хотел передавать Patriot Киеву — ВС РФ поразили гиперзвуковой ракетой «Кинжал» радиолокационную станцию и пять пусковых установок американской ЗРК. Таким образом, одному из основных военных активов американской армии был нанесен значительный репутационный урон.
«Patriot, безусловно, являются самыми дорогостоящими военными активами, которые Украина имеет на вооружении, и их поставка поглотила большую часть средств, выделяемых на помощь украинским военным», — пишет Military Watch.
Отправлять Patriot в зону боевых действий было слишком опасно, поэтому американские ЗРК защищали небо над Киевом. Однако слабая мобильность Patriot, даже по сравнению с системами С-300, привела к уничтожению комплексов, заключают эксперты издания.