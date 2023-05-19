Military Watch: Россия разрушила репутацию США, уничтожив ЗРК Patriot на Украине

Эксперты издания отмечают, что на днях на Украине случилось то, из-за чего Вашингтон не хотел передавать Patriot Киеву — ВС РФ поразили гиперзвуковой ракетой «Кинжал» радиолокационную станцию и пять пусковых установок американской ЗРК. Таким образом, одному из основных военных активов американской армии был нанесен значительный репутационный урон.