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МИД Японии не подтвердил информацию о личном присутствии Зеленского на саммите G7

Политика
МИД Японии не подтвердил информацию о личном присутствии Зеленского на саммите G7

Информация о личном присутствии украинского президента Владимира Зеленского на саммите «Большой семерки» в Хиросиме пока не поступала, сообщили в МИД Японии.

Стоит отметить, что издание Kyodo, ссылаясь на источники в японском правительстве, рассказало о намерении Зеленского лично принять участие во встрече G7.

«Пока к нам такая информация не поступала», — сказали представители внешнеполитического ведомства Японии, слова которых передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал организовать саммит по Украине для рассмотрения его «мирного плана». Инициативу президента могут рассмотреть на встрече в рамках G7.

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