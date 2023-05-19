МИД Японии не подтвердил информацию о личном присутствии Зеленского на саммите G7

Информация о личном присутствии украинского президента Владимира Зеленского на саммите «Большой семерки» в Хиросиме пока не поступала, сообщили в МИД Японии.
Стоит отметить, что издание Kyodo, ссылаясь на источники в японском правительстве, рассказало о намерении Зеленского лично принять участие во встрече G7.
«Пока к нам такая информация не поступала», — сказали представители внешнеполитического ведомства Японии, слова которых передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Зеленский призвал организовать саммит по Украине для рассмотрения его «мирного плана». Инициативу президента могут рассмотреть на встрече в рамках G7.