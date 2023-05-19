Экс-глава минобороны Тайваня заявил, что Тайбэй заплатит «немыслимую цену» за военную помощь США

По информации издания, Шикуань не уточнил, какую именно цену придется заплатить Тайбэю. Однако отвечая на вопрос, имеет ли он в виду войну, бывший глава оборонного ведомства островного государства отметил, что у руководства Тайваня должен быть какой-то выбор и оно не должно проявить глупость.