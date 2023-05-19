Экс-глава минобороны Тайваня заявил, что Тайбэй заплатит «немыслимую цену» за военную помощь США

Тайвань заплатит «немыслимую цену» в случае получения бесплатной военной помощи от Соединенных Штатов. Об этом заявил бывший глава тайваньского минобороны Фэн Шикуань, сообщает издание South China Morning Post.
По информации издания, Шикуань не уточнил, какую именно цену придется заплатить Тайбэю. Однако отвечая на вопрос, имеет ли он в виду войну, бывший глава оборонного ведомства островного государства отметил, что у руководства Тайваня должен быть какой-то выбор и оно не должно проявить глупость.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы предоставить Тайваню дополнительную военную помощь, которая будет способствовать установлению мира и стабильности в регионе.