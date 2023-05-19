Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о трудностях Европы из-за санкций против России

По словам дипломата, европейские страны столкнулись с невероятными экономическими вызовами. Это связано как с падением коронавируса, так и с конфликтом на Украине, за который ЕС платит слишком высокую цену. Поэтому Венгрия выступает за отмену санкционной политики.