Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о трудностях Европы из-за санкций против России

Европа столкнулась с большим количеством трудностей из-за введения западных санкций против России. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на экономическом форуме в Алма-Ате.
По словам дипломата, европейские страны столкнулись с невероятными экономическими вызовами. Это связано как с падением коронавируса, так и с конфликтом на Украине, за который ЕС платит слишком высокую цену. Поэтому Венгрия выступает за отмену санкционной политики.
«Санкции создали огромное количество трудностей для нас (Европы. — Прим. ред.), и даже больше, чем для России», — посетовал Сийярто.
Ранее сообщалось, что власти Британии внедрили новые ограничения в отношении 86 физических лиц и компаний из России.