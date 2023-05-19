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Президент ФИФА Инфантино представил официальный слоган чемпионата мира 2026 года

Спорт
Президент ФИФА Инфантино представил официальный слоган чемпионата мира 2026 года

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино представил слоган чемпионата мира 2026 года.

Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике пройдет под слоганом «WE ARE 26» («Мы — 26»). Об этом рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«"Мы — 26" — это боевой клич. Это момент, когда три страны и весь континент заявляют: "Мы вместе приглашаем весь мир"», — приводил слова итальянца пресс-служба организации.

Следующий чемпионат мира станет первым в истории мундиалем, на котором выступят 48 сборных. Ранее на планетарных первенствах играли 32 национальные команды. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины.

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