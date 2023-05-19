Президент ФИФА Инфантино представил официальный слоган чемпионата мира 2026 года

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино представил слоган чемпионата мира 2026 года.
Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике пройдет под слоганом «WE ARE 26» («Мы — 26»). Об этом рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
«"Мы — 26" — это боевой клич. Это момент, когда три страны и весь континент заявляют: "Мы вместе приглашаем весь мир"», — приводил слова итальянца пресс-служба организации.
Следующий чемпионат мира станет первым в истории мундиалем, на котором выступят 48 сборных. Ранее на планетарных первенствах играли 32 национальные команды. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины.