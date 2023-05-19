Лондон объявил о введении новых ограничений в отношении российских компаний и граждан

Новые санкции Великобритании затронули 86 физических и юридических лиц, связанных с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России, сообщается на сайте британского правительства.
В частности, Лондон ввел новые ограничения в отношении пяти российских банков — «Тинькофф банка», «Росбанка», Дом.РФ, Всероссийского банка развития регионов и «Металлинвестбанка». Также в санкционный перечень вошли пять членов совета директоров компании «Транснефть»
По мнению кабмина Великобритании, это «еще больше изолирует Россию от мировой финансовой системы» и подорвет ее военный потенциал.