Лондон объявил о введении новых ограничений в отношении российских компаний и граждан

В частности, Лондон ввел новые ограничения в отношении пяти российских банков — «Тинькофф банка», «Росбанка», Дом.РФ, Всероссийского банка развития регионов и «Металлинвестбанка». Также в санкционный перечень вошли пять членов совета директоров компании «Транснефть»