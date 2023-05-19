Датские солдаты в Латвии стали жертвами необычной напасти

Переброшенные в Латвию под предлогом «сдерживания России» подразделения Вооруженных сил Дании стали жертвами необычной напасти, а именно загрязнения воздуха в местах своей дислокации из-за работы дизельных тепловых пушек. Об этом пишет издание DR Nyheder.
«В лагерных палатках (датских солдат. — Прим. ред.) и на близлежащей местности было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам», — сказано в публикации.
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен признал наличие такой проблемы и заявил, что личный состав вооруженных сил страны не должен рисковать своим здоровьем, проживая в палатках с грязным воздухом.