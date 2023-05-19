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Разъяренные поляки прогнали украинцев, распевающих гимны на главной площади Кракова

Общество
Разъяренные поляки прогнали украинцев, распевающих гимны на главной площади Кракова

Граждан Польши разозлили ежедневные акции украинских активистов на главной площади Кракова.

Манифестации беженцев проходили у монумента писателю Адаму Мицкевичу. Участники акций приносили желто-синие флаги и пели гимны. Подобные мероприятия не устроили поляков, поэтому разъяренные граждане приступили к активным действиям и выдворили украинцев с главной площади Кракова, пишет Wyborcza.

Жители Польши перекрыли митингующим доступ к памятнику, издеваясь при этом над «спрятавшимися активистами», передает телеканал «360».

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