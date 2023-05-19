Разъяренные поляки прогнали украинцев, распевающих гимны на главной площади Кракова

Манифестации беженцев проходили у монумента писателю Адаму Мицкевичу. Участники акций приносили желто-синие флаги и пели гимны. Подобные мероприятия не устроили поляков, поэтому разъяренные граждане приступили к активным действиям и выдворили украинцев с главной площади Кракова, пишет Wyborcza.