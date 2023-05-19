Костюшкин, Крутой, Туриченко: перечислены украинские артисты, выступающие в России

Некоторые украинские артисты решили остаться в России после начала спецоперации. Пока соотечественники рассыпаются в осуждениях, они продолжают работать. В список таких знаменитостей вошли композитор Игорь Крутой и певцы Стас Костюшкин и Кирилл Туриченко.
Крутой родился в Кировоградской области на Украине и первые шаги в карьере сделал на родине. Однако уже в 90-е годы композитор получил звание народного артиста России. Он не высказывается о спецоперации.
Солист группы «Иванушки International» Туриченко также выбрал нейтральную позицию. Он заявил поклонникам, что единственный язык, на котором он теперь хочет говорить, — это музыка. В октябре у него состоится сольный концерт в Москве.
Костюшкин сейчас также набирает популярность и активно выпускает хиты. Недавно свет увидел его клип на песню «Королева» со скандальным блогером Еленой Блиновской. Также в список украинских артистов, оставшихся в России, вошли Александр Серов и Юрий Бардаш, сообщает РИА Новости.