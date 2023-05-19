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Представитель Пентагона Сингх объяснила завышение стоимости отправленного на Украину вооружения

Армия
Представитель Пентагона Сингх объяснила завышение стоимости отправленного на Украину вооружения

Пентагон завысил стоимость отправленной ВСУ военной техники из-за несоответствия в категориях оценки. Об этом сообщила представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх.

«В некоторых случаях использовалось понятие "восстановленная стоимость", а не "чистая балансовая стоимость", что привело к завышению стоимости оборудования», — цитирует ее РИА Новости.

Сингх добавила, что сложившаяся ситуация никак не повлияла на поддержку Украины и способность США передавать ВСУ военное оборудование.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Пентагон завысил стоимость отправленного на Украину вооружения почти на три миллиарда долларов.

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