Представитель Пентагона Сингх объяснила завышение стоимости отправленного на Украину вооружения

Пентагон завысил стоимость отправленной ВСУ военной техники из-за несоответствия в категориях оценки. Об этом сообщила представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх.
«В некоторых случаях использовалось понятие "восстановленная стоимость", а не "чистая балансовая стоимость", что привело к завышению стоимости оборудования», — цитирует ее РИА Новости.
Сингх добавила, что сложившаяся ситуация никак не повлияла на поддержку Украины и способность США передавать ВСУ военное оборудование.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Пентагон завысил стоимость отправленного на Украину вооружения почти на три миллиарда долларов.