Зеленский вновь покидает Украину после непродолжительного пребывания в Киеве

Украинский президент Владимир Зеленский вновь покидает Киев. На этого раз глава государства отправится в Японию, где пройдет саммит лидеров G7.
Пробыв всего несколько дней на Украине после европейского турне, Зеленский вновь улетает за границу. Однако перед посещением Хиросимы президент намерен прибыть на саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, пишет «Военное обозрение».
По информации СМИ, украинский лидер отправится в азиатское турне на американском военном самолете. Зеленский боится за свою жизнь, поэтому предпочитает иностранные борты, уточнили журналисты.
Ранее сообщалось, что политолог Василь Вакаров указал на провальное европейское турне Зеленского из-за нежелания Запада давать самолеты Киеву.