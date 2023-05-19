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Новые экспортные ограничения США коснутся 70 компаний из России и других стран

Экономика
Новые экспортные ограничения США коснутся 70 компаний из России и других стран

Соединенные Штаты намерены внести в новый санкционный список около 300 российских компаний, физлиц, судов и самолетов, сообщает пресс-служба Белого дома.

Экспортные ограничения коснутся 70 организаций из РФ и других стран. По словам представителя американской администрации, готовится усиление экономического давления на Москву, чтобы ей «еще труднее было поддерживать свою военную машину”.

Очередные меры ориентированы в том числе на пересечение обхода уже введенных санкций со стороны посредников из Европы, Ближнего Востока и Азии.

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