Новые экспортные ограничения США коснутся 70 компаний из России и других стран

Соединенные Штаты намерены внести в новый санкционный список около 300 российских компаний, физлиц, судов и самолетов, сообщает пресс-служба Белого дома.
Экспортные ограничения коснутся 70 организаций из РФ и других стран. По словам представителя американской администрации, готовится усиление экономического давления на Москву, чтобы ей «еще труднее было поддерживать свою военную машину”.
Очередные меры ориентированы в том числе на пересечение обхода уже введенных санкций со стороны посредников из Европы, Ближнего Востока и Азии.