Банки запросили у Минобороны РФ доступ к информации о получателях электронных повесток

Российские банки обратились к Минобороны РФ с просьбой предоставить им доступ к реестру электронных повесток. Сейчас у них нет таких полномочий, но есть обязанность не давать в долг уклонистам, пишет РБК.
Кредитные организации обеспокоены не только невозможностью получить информацию о получателях повесток, но и тем, как корректно отказывать таким клиентам в предоставлении займа. Банки не исключают в этой связи роста жалоб.
Финансовые учреждения в письме к Минобороны просят дать им доступ к дате направления повестки, дате ее вручения и дате, когда начинают действовать ограничительные меры. Согласно предложению банков, информацию из единого реестра они должны получать в течение 60 секунд и без согласия гражданина.