Житель Бахмута: солдаты ВСУ дали гражданским 15 минут на сборы и взорвали несколько многоэтажек

Украинские военные в Бахмуте (Артемовске) выгнали гражданских из многоэтажных домов, дав им на сборы всего 15 минут, после чего взорвали строения. Об этом рассказал один из эвакуированных жителей города Александр Ступников.
По его словам, это произошло 28 марта на улице Першина. Он жил в одном из подорванных домов и прятался в подвале вместе с другими жителями.
«Утром я слышу стук в дверь, в наш подвал. Вышел — стоит солдат, говорит: "Вам 15 минут, выходите сейчас будет тут кирдык, что-то страшное"», — рассказал Ступников РИА Новости.
Напомним, освобождением Бахмута занимаются исключительно подразделения ЧВК «Вагнер». В настоящее время «музыканты» подавляют ожесточенное сопротивление противника в западных кварталах города.