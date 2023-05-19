Постпред РФ при ООН Небензя озвучил главную цель Запада в борьбе с Москвой на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя раскрыл главную цель Запада в противостоянии с Москвой на Украине.
По словам дипломата, интересы коллективного Запада являются очевидными, их не скрывают даже иностранные политики. Западные страны руководствуются не целями гуманизма или моральными принципами, а стремлением одержать победу над Кремлем.
«Используя Украину как полигон, затягивать конфликт "до последнего украинца" в стремлении нанести России "стратегическое поражение"», — подчеркнул Небензя.
Авторы Financial Times ранее сообщили, что США считают следующие пять месяцев последним шансом для Украины изменить ситуацию.