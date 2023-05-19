Марочко сообщил о подрыве автомобиля «Урал» ВСУ на собственной мине близ поселка Невское

Военный автомобиль «Урал» украинских националистов подорвался на мине ВСУ в районе поселка Невское на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал журналистам РИА Новости эксперт Андрей Марочко.
«При пристрелочном выстреле нашей артиллерии автомобиль противника, чтобы уйти из-под огня выехал с накатанной грунтовой дороги и, проехав менее 50 метров, подорвался на собственном минном заграждении», — сообщил подполковник запаса Народной милиции ЛНР.
Марочко отметил, что в ходе этого боевого эпизода противник понес существенный потери в личном составе. ВСУ лишились восьми солдат убитыми, еще 13 украинских военнослужащих получили ранения, отметил собеседник РИА Новости.