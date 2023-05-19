Посол Украины Пристайко предупредил Киев о высокой цене за контрнаступление ВСУ

Западные страны оказывают давление на ВСУ из-за возможного контрнаступления. Такое заявление сделал посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
Дипломат предупредил Киев о высокой цене за контрнаступление ВСУ. Пристайко отметил, что Европа и США требуют от Украины активных действий на поле боя.
«Одна из слабых сторон демократии — цикличность… мы должны учитывать этот цикл в политике. Мы понимаем, что может прийти время, когда мы не будем пользоваться такой большой поддержкой», — говорится в комментарии Пристайко.
Ранее в издании Newsweek заявили, что Киев готовит Запад к провалу контрнаступления. По этой причине украинские власти занижают значимость действий ВСУ.