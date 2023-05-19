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Аксенов доложил об уничтожении четырех дронов на севере Крыма

Происшествия
Аксенов доложил об уничтожении четырех дронов на севере Крыма

Крымская противовоздушная оборона минувшей ночью отработала по четырем беспилотникам, поразив все аппараты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам руководителя полуострова, ПВО уничтожила четыре дрона в Северном Крыму. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавил Аксенов.

Тем временем украинские боевики обстреляли город Энергодар в Запорожской области, доложил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в ходе атаки ВСУ использовали тяжелое вооружение.

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