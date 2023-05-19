Аксенов доложил об уничтожении четырех дронов на севере Крыма

Крымская противовоздушная оборона минувшей ночью отработала по четырем беспилотникам, поразив все аппараты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам руководителя полуострова, ПВО уничтожила четыре дрона в Северном Крыму. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавил Аксенов.
Тем временем украинские боевики обстреляли город Энергодар в Запорожской области, доложил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в ходе атаки ВСУ использовали тяжелое вооружение.