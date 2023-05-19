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SHOT сообщил о попытке поджога оборудования на железной дороге в Туле

Происшествия
SHOT сообщил о попытке поджога оборудования на железной дороге в Туле

Диверсанты попытались поджечь оборудование на железной дороге в Туле, однако лишь немного закоптили релейный шкаф. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Первым неладное заметил бригадир, который 18 мая совершал обход на участке Криволучье – Присады. Он увидел приоткрытый шкаф со следами копоти на дверце. В щель была засунута тряпка.

Произошедшее не сказалось на работе оборудования и движении поездов. В настоящее время ведутся поиски поджигателей. Официальное подтверждение этой информации не поступало.

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