«Ъ»: Собянин может баллотироваться на пост мэра Москвы от «Единой России»

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин в этом году будет баллотироваться на пост столичного градоначальника. Источники газеты «Коммерсант» пишут, что он может стать кандидатом от партии «Единая Россия»
На прошлых выборах он выступал в амплуа самовыдвиженца. Так было два раза подряд.
Журналисты издания обратились в московское отделение единороссов, где им ответили, что выдвижение пройдет на партийной конференции. Дата мероприятия будет озвучена после официального начала кампании.
Как следует из свежих данных Russian Field, за Сергея Собянина готовы отдать голос 67% от всех респондентов и 74% от тех, планирует прийти на выборы.