SHOT: у крымского Джанкоя сбили беспилотник самолетного типа

Крымская противовоздушная оборона минувшей ночью уничтожила беспилотник самолетного типа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, дрон залетел в Джанкойский район примерно в три часа ночи. Беспилотник сбили в нескольких километрах от населенного пункта. Как пишет SHOT, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Официальной информации об уничтожении БПЛА в районе Джанкоя не поступало. Власти республики пока никак не комментировали публикации СМИ.