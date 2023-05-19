Рогов сообщил об утренних ударах ВСУ по Энергодару

Вооруженные силы Украины, начиная с 06:00, обстреливают Энергодар. Удары наносятся из тяжелых вооружений, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, на данный момент зафиксировано не менее пяти прилетов около въезда в город. Согласно предварительной информации, пострадавших и жертв нет, подробности уточняются.
Ранее в СЦКК ДНР сообщили и массированном обстреле Донецка. По данным ведомства, на территории Ворошиловского района взорвалось не менее восьми снарядов, запущенных из реактивной системы залпового огня «Град».