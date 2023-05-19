Японский волонтер столкнулся с «жалкой реальностью» Украины на харьковской почте

Японский волонтер Фуминори Цучико, переехавший на Украину, столкнулся с кражей своих вещей из посылок на местной почте. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.
По словам японца, он поселился в Харькове. Однако в городе он прочувствовал «жалкую реальность» Украины. Приехав на почту за посылкой из Берлина, активист обнаружил, что ее уже вскрыли. При этом почти все содержимое было украдено.
«Сегодня это жалкая, неописуемая реальность Украины», — заявил Цучико.
Примечательно, что подобный инцидент на харьковской почте почте произошел с японцем уже третий раз за год. Ранее местные работники украли из его посылок фонарики, лампочки и даже детскую одежду.
Из-за отсутствия трекеров определить, где именно произошла кража, не представляется возможным. При этом сотрудники почты ни разу не извинились за произошедшее.