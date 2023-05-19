Bloomberg: Зеленский лично посетит саммит G7 в Хиросиме

Украинский президент Владимир Зеленский прибудет на майский саммит «Группы семи» в японской Хиросиме, пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Встреча лидеров G7 пройдет в воскресенье, 21 мая.
Днем ранее агентство Kyodo, в свою очередь, сообщало, что Зеленский поучаствует в саммите «Большой семерки» только в онлайн-режиме. В Вашингтоне заявляли, что лидеры G7 намерены провести переговоры с главой Украины 21 мая.
До этого замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква также не исключал, что Владимир Зеленский лично посетит саммит в Хиросиме. Чиновник обращал внимание, что визит украинского лидера в Японию будет зависеть от обстановки на театрах военных действий.