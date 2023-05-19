Bloomberg: Зеленский лично посетит саммит G7 в Хиросиме

До этого замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква также не исключал, что Владимир Зеленский лично посетит саммит в Хиросиме. Чиновник обращал внимание, что визит украинского лидера в Японию будет зависеть от обстановки на театрах военных действий.