Евросоюз может запретить экспорт российских алмазов

ЕС хочет запретить торговлю российскими алмазами в рамках усиления санкционного давления на Москву. Об этом на саммите G7 в Хиросиме заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Против этой инициативы уже высказалась Бельгия. Брюссель опасается, что если санкции не примут общемировой характер, то Россия перепрофилирует рынок сбыта драгоценных камней на Ближний Восток и Индию, а алмазный бизнес Антверпена потерпит колоссальные убытки.
«Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы — не навсегда», — сказал Мишель.
Кроме того, глава Евросовета подчеркнул, что обсуждения нового пакета антироссийских санкций продолжаются. При этом на прямой вопрос о поддержке Бельгии при ограничении торговли алмазами Мишель не ответил.