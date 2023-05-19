Евросоюз может запретить экспорт российских алмазов

Против этой инициативы уже высказалась Бельгия. Брюссель опасается, что если санкции не примут общемировой характер, то Россия перепрофилирует рынок сбыта драгоценных камней на Ближний Восток и Индию, а алмазный бизнес Антверпена потерпит колоссальные убытки.