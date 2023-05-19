Хуснуллин сообщил о решении пока не запускать движение грузовиков по Крымскому мосту

Движение грузовиков, в том числе пустых, по Крымскому мосту пока не будет осуществляться в целях безопасности. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на российского вице-премьера Марата Хуснуллина.
Изначально власти планировали возобновить движение грузового транспорта по Крымскому мосту, но позднее отказались от этой идеи. По словам Хуснуллина, такое решение принято из-за регулярных попыток провокаций и воздействия на переправу.
Пустые грузовики тоже не смогут проехать по Крымскому мосту. В качестве альтернативы работает паромная переправа и гарантированный сухопутный коридор, пролегающий через новые регионы России.