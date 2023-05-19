Приморские рыбаки выловили 160 литров контрабандного виски

В Приморском крае российские рыбаки выловили в море 160 литров виски японского производства. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Рыбалка на Дальнем Востоке».
«Высокоградусный» улов был собран в окрестностях поселка Славянка. Рыбаки наудили больше полтораста литров алкоголя за несколько дней – такие сообщения поступали 16 и 18 мая от разных людей.
«Мы сегодня пошли не на рыбалку, а в алкомаркет», — говорит рыболов на одном из видео, которые были опубликованы на канале.
Местные жители предположили, что бутылки с виски скинули в море контрабандисты. Как проинформировал сетевой ресурс, горячительные напитки были произведены в Японии.