Небинарного экс-советника минэнерго США заточили в тюрьму за кражи чемоданов

В пригороде Вашингтона задержали Сэма Бринтона – бывшего советника министерства энергетики США по вопросам ядерных отходов, который стал одним из первых небинарных сотрудников американского федправительства. Экс-чиновник обвиняется в краже багажа в аэропортах Миннеаполиса и Лас-Вегаса.
Телеканал Fox News сообщил, что Бринтона арестовали вечером среды в его доме в штате Мэриленд. Бывшего советника минэнерго задерживали силовики, ответственные за безопасность в аэропортах столичного региона.
По словам представителя местных силовых структур, Сэма Бринтона посадили в тюрьму округа Монтгомери до «решения вопроса об экстрадиции». Ранее ему выдвигали обвинения за кражу чужого чемодана стоимостью несколько тысяч долларов в аэропорту Миннеаполиса, до этого он отвечал по аналогичному эпизоду в Неваде.