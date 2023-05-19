Небинарного экс-советника минэнерго США заточили в тюрьму за кражи чемоданов

По словам представителя местных силовых структур, Сэма Бринтона посадили в тюрьму округа Монтгомери до «решения вопроса об экстрадиции». Ранее ему выдвигали обвинения за кражу чужого чемодана стоимостью несколько тысяч долларов в аэропорту Миннеаполиса, до этого он отвечал по аналогичному эпизоду в Неваде.