Примерно 20 тыс. железнодорожников готовятся бастовать в Великобритании 2 июня

В Великобритании примерно 20 тысяч работников 14 железнодорожных компаний выйдут на забастовку, намеченную на 2 июня. Об этом проинформировал Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT.
Железнодорожники начнут бастовать из-за несогласия с уровнем зарплат и условиями труда. Ранее генсек профсоюза Мик Линч обвинил британские власти в препятствовании работодателям. Они не могут принять новые предложения, которые улучшат жизнь членов RMT и железнодорожников в общем.
«Несмотря на контакт между сторонами, который состоялся после забастовки 13 мая, не было сформулировано новых предложений для рассмотрения RMT», — следует из сообщения.
В конце 2022 года Соединенное Королевство охватили забастовки, которые начались после падения реальных доходов граждан и резкого прироста инфляции – по итогам года она выросла на 10,5%. Бастуют представители самых разных профессий – железнодорожники, пограничники, водители, медработники, учителя и другие.