Примерно 20 тыс. железнодорожников готовятся бастовать в Великобритании 2 июня

В конце 2022 года Соединенное Королевство охватили забастовки, которые начались после падения реальных доходов граждан и резкого прироста инфляции – по итогам года она выросла на 10,5%. Бастуют представители самых разных профессий – железнодорожники, пограничники, водители, медработники, учителя и другие.