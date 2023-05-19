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Киевские депутаты переименовали три станции метро в украинской столице

Общество
Киевские депутаты переименовали три станции метро в украинской столице

Борьба киевских властей с наследием СССР продолжается. Так, сразу три станции метро в столице Украины получили новые названия, сообщили в городском совете.

«Дерусификации» подверглись «Дружба народов», «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды». Теперь они будут носить названия «Зверинецкая», «Площадь украинских героев» и «Варшавская» соответственно.

Кроме того, указом горсовета переименованию подверглись еще несколько улиц в разных районах украинской столицы. На сегодняшний день власти избавились от советских наименований уже у 314 объектов.

Так называемая «декоммунизация» на Украине началась с 2015 года. С тех пор в стране регулярно сносятся памятники, напоминающие о Победе СССР в Великой Отечественной войне.

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