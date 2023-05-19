Пригожин официально опроверг информацию о полном контроле ЧВК «Вагнер» над Бахмутом

Ряд Telegram-каналов ранее распространили информацию о полном взятии Бахмута подразделениями ЧВК «Вагнер». Соответствующие сведения опроверг основатель «оркестра» Евгений Пригожин, который также обратился к СМИ с просьбой не публиковать подобные домыслы раньше времени.
Продвижение в Бахмуте дается бойцам крайне трудно, отметил бизнесмен. По его словам, фланги продолжают сыпаться, благодаря чему ВСУ получили возможность передвигаться с Часов Яра и с Константиновки.
«Есть квартал, который называется "Самолет". Он представляет собой неприступную крепость из "грядки" многоэтажных домов, которые находятся на юго-западе Бахмута. Там сейчас идут тяжелейшие бои. Тяжелейшие», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram.
Бахмут вряд ли будет взят завтра и даже послезавтра, добавил бизнесмен. Противник подтягивает к городу все новые и новые резервы. На данный момент в городе наблюдается «встречный бой».