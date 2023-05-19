Эксперты объяснили, почему Евросоюз не хочет принимать в свои ряды ни Турцию, ни Украину

Евросоюз не собирается предоставлять полноценное членство ни Турции, ни Украине. Но обе эти страны должны по-прежнему стремиться ко вступлению в ЕС, и для этого в них регулярно подпитывают надежду.
Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Александр Асафов, комментируя заявление высокопоставленного европейского чиновника о том, что рынок Евросоюза не переварит принятия в свой состав и Турции, и Украины.
«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – приводит издание Politico слова Муджтаба Рахмана – главы европейского офиса Eurasia Group.
По мнению чиновника, Евросоюзу придется выбирать между Турцией и Украиной. И поэтому в Брюсселе вздохнут с облегчением, если во втором туре президентских выборов в Турции победит нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган, а не кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, настроенный вести страну к членству в ЕС.
На европейские устремления Киева в Евросоюзе смотрят гораздо более благосклонно, чем на аналогичные мечты Анкары, уверен Рахман. Потому что вступление Украины в ЕС Брюссель рассматривает как некую геополитическую необходимость. Возможно даже, предполагает еврочиновник, официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся уже на декабрьском саммите Евросоюза.
Комментируя эту публикацию, политолог и член Общественной палаты Москвы Александр Асафов высказал мнение, что Турцию в Евросоюзе точно никто не ждет, так как ее принятие в союз откроет двери многим миллионам легальных и нелегальных мигрантов.
«Заявка Анкары лежит в Брюсселе не первое десятилетие. Украину тем более не собираются принимать в союз. Полагаю, что публикация призвана оказать косвенную поддержку Кылычдароглу и дать новую надежду Украине. Politico, судя по всему, обращается и к западному обывателю, удерживая тем самым в его сознании одновременно украинскую и турецкую повестки», – предположил Асафов.
В свою очередь политолог Вадим Трухачев высказал уверенность в том, что вступление Турции в Евросоюз недостижимо так же, как линия горизонта. Потому что это на самом деле не нужно ни Евросоюзу, ни самой Турции.
«Как бы ЕС ни позиционировал себя постхристианским образованием, принятие в его состав большой мусульманской страны серьезно изменит союз. Для реального принятия в Евросоюз Турция должна стать "Южной Германией" или даже "Южными Нидерландами". Но этого не произойдет», – объясняет политолог.
Поэтому соперник Эрдогана в борьбе за президентское кресло в рамках избирательной кампании может сколько угодно говорить о вступлении Турции в Евросоюз, этого никогда не произойдет. И сам Кылычдароглу это понимает.
Но, правда, Европа хотела бы превратить Турцию в некую витрину мусульманской страны, живущей по европейским правилам. Поэтому невозможность вступления Турции в ЕС не исключает более тесного торгового и экономического турецко-европейского сотрудничества.
В любом случае, эта публикация играет на руку Кылычдароглу, так как турецким избирателям сообщают, что проголосовав за соперника Эрдогана, они получают шанс в будущем все же оказаться в ЕС.
А на вступление в ЕС Украины у европейцев банально нет денег, добавил Турхачев.
«Об этом [о членстве Украины в ЕС] можно говорить лишь после того, как будет "переварено" уже намеченное расширение на Балканы – на оставшиеся страны бывшей Югославии и Албанию. Кстати, в Евросоюз могут принять и Молдавию как часть исторических Балкан. Но никто не будет брать на себя ответственность за воюющую, нищую и большую по европейским меркам Украину», – считает политолог.
Возможно, публикация Politico обращена к жителям центральных и южных областей Украины, чтобы подбодрить их и мотивировать воевать дальше. А также автор обращается и к тем колеблющимся жителям Украины, которые с надеждой посматривают на Россию. Таких достаточно много на оси Харьков – Днепропетровск – Одесса, и всем им автор напоминает, что, оставаясь в составе Украины, они могут когда-нибудь оказаться жителями Евросоюза.