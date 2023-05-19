Эксперты объяснили, почему Евросоюз не хочет принимать в свои ряды ни Турцию, ни Украину

Возможно, публикация Politico обращена к жителям центральных и южных областей Украины, чтобы подбодрить их и мотивировать воевать дальше. А также автор обращается и к тем колеблющимся жителям Украины, которые с надеждой посматривают на Россию. Таких достаточно много на оси Харьков – Днепропетровск – Одесса, и всем им автор напоминает, что, оставаясь в составе Украины, они могут когда-нибудь оказаться жителями Евросоюза.