Зампостпреда КНР при ООН призвал страны содействовать урегулированию конфликта на Украине

Украинский конфликт возможно решить только путем дипломатии. Все страны должны содействовать созданию условий для переговоров, считает зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
В связи с этим Пекин поприветствовал решение шести африканских лидеров. Ранее они заявили о намерении посетить Украину и Россию для поиска путей прекращения боевых действий.
«У украинского кризиса нет военного решения. Диалог и переговоры являются фундаментальным путем для восстановления мира», — отметил Гэн Шуан.
Международное сообщество должно активно взаимодействовать со всеми сторонами конфликта, добавил он. Только так оно сможет сыграть конструктивную роль в урегулировании кризиса.