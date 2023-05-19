Глава Минэнерго США Грэнхолм подверглась нападению в Вашингтоне

Группа активистов попыталась сорвать выступление главы Министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Министр приехала в Вашингтон для участия в энергетическом саммите Politico. В какой-то момент группа из около десяти человек стала пробиваться к сцене, когда слово взяла Грэнхолм.
Один из активистов смог добраться до сцены, после чего попытался напасть на главу минэнерго. Охрана быстро среагировала и задержала мужчину в двух метрах от Грэнхолм.
Спустя время министр выступила с заявлением. По ее словам, власти осознают суть проблемы, на которую обратили внимание активисты. США, заверила Грэнхолм, движутся в направлении экологически чистой энергетики.