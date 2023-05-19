Небензя заявил о праве России на нейтрализацию угроз своей безопасности

Россия оставляет за собой право нейтрализовать угрозы собственной безопасности. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат принял участие в заседании Совета безопасности международной организации. Небензя обратил внимание на нарастающие поставки вооружения Украине со стороны западных стран. По его словам, государства «откровенно саботировали» выполнение Минских соглашений, чтобы использовать Киев для своих целей.
«Не отказываются они от собственных целей и сейчас, несмотря на беспрецедентный уровень своей вовлеченности в конфликт», — добавил Небензя.
В связи с этим Россия имеет право прибегать ко всем необходимым мерам, чтобы устранить угрозы своей безопасности. Небензя также отметил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.