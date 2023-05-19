Сунак надел на встречу с Кисидой носки с символикой его любимого бейсбольного клуба

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил ужин с японским коллегой Фумио Кисидой. На встречу британский политик надел красные носки с символикой бейсбольной команды «Хиросима Тойо Карп», пишет The Daily Telegraph.
Неформальному ужину предшествовало подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Лондоном и Токио. Сунак в ходе встречи выразил надежду, что у любимой команды Кисиды выдастся более успешный сезон, чем у его футбольного клуба.
Британский премьер долгое время является ярым болельщиком футбольного клуба «Саутгемптон». За два тура до конца текущего сезона в Английской премьер-лиге команда заняла последнюю строчку в таблице и потеряла возможность сохранить место в элитном дивизионе.