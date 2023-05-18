ФСБ пресекла деятельность подпольной оружейной мастерской в Нижегородской области

Подпольная мастерская по изготовлению боевого оружия была обнаружена в одном из домов в Нижегородской области. Ее организатором стал сотрудник полиции, о чем сообщили в региональном управлении ФСБ России.
Деятельность незаконной мастерской была пресечена 18 мая. Оружие изготавливалось из охолощенных, сигнальных и травматических аналогов, передает ТАСС.
По информации ФСБ, все необходимое полицейский покупал через тематические форумы и социальные сети. Чтобы не привлекать лишнее внимание, он мастерил оружие определенного калибра, на которое имеет разрешение. В ходе обыска силовики изъяли у мужчины пистолеты системы ПМ, Ярыгина, ТТ, револьвер и самодельные боеприпасы.